Президент Франции Эммануэль Макрон может повторить судьбу Наполеона. Напомним, ранее политик назвал Россию угрозой для его страны и для всей Европы. Также он указал, что решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего Европейского союза.

«Когда лидеры России и других ведущих стран говорят о мире, а на берегах Сены об использовании ядерного оружия, то в историю можно не войти, а вляпаться. Судьба Наполеона это только подтверждает. Надо об этом не забывать», - сказал РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

Напомним, ранее сообщалось, что Эммануэль Макрон пригрозил ядерным оружием для защиты Евросоюза.