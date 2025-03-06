В Госдуме ответили на слова Макрона о российской угрозе

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет прокомментировал слова лидера Франции Эмманюэля Макрона о российской угрозе для Европы, сообщает РИА Новости.

В Госдуме ответили на слова Макрона о российской угрозе
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Парламентарий назвал это истерикой. Шеремет указал, что Франция не раз угрожала России, посылая свои войска на Москву. Отмечается, что Макрон пытается разжечь русофобию, чтобы оспорить экономически слабую Германию и стать единоличным лидером Евросоюза.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что президент Франции навсегда исчезнет в мае 2027 года и его не спохватятся, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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