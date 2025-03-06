Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет прокомментировал слова лидера Франции Эмманюэля Макрона о российской угрозе для Европы, сообщает РИА Новости.

Парламентарий назвал это истерикой. Шеремет указал, что Франция не раз угрожала России, посылая свои войска на Москву. Отмечается, что Макрон пытается разжечь русофобию, чтобы оспорить экономически слабую Германию и стать единоличным лидером Евросоюза.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что президент Франции навсегда исчезнет в мае 2027 года и его не спохватятся, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».