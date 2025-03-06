Медведев ответил на слова Макрона о «российской угрозе для Европы»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ на слова президента Франции Эммануэля Макрона о «российской угрозе для Европы» заявил, что сам французский лидер большой угрозы не представляет и скучать по нему после 14 мая 2027 года не будут.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала обращение Макрона к нации.

Захарова прокомментировала обращение Макрона к нации

5 марта Макрон назвал Россию «угрозой» для Европы и Франции. Кроме того, он призвал к дополнительным инвестициям в оборону страны.