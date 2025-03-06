Захарова прокомментировала обращение Макрона к нации

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обращение президента Франции Эммануэля Макрона к нации.

Дипломат с иронией подчеркнула, что французский лидер вместе Владимиром Зеленским нашли «общее занятие по измерению».

«Теперь оказалось, что «самая мощная» армия в Европе у Эммануэля. А Зеленский говорит, что у него. Очень важно, что эти двое нашли общее занятие по измерению», — написала Захарова в Telegram-канале.

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Также она задалась вопросом, для чего в Россию собирается ехать новый французский посол, ранее выражавший желание развивать отношения с нашей страной, в то время как Макрон признался, что мир в Европе для Франции не в приоритете.

«Что Россию они собираются «утихомирить», ну и остальное из этой же серии», — добавила Захарова.

Макрон ранее назвал Россию «угрозой» для Европы и Франции. Кроме того, он призвал к дополнительным инвестициям в оборону Франции.