Госдума предложила объявить амнистию к 80-летию Победы в ВОВ

В четверг, 6 марта депутаты фракции ЛДПР внесут на рассмотрение Госдумы проект постановления об объявлении амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Правом объявления амнистии в нижнюю палату парламента наделяет 103 статья Конституции РФ.

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– Напомню, что инициатором первой политической амнистии в 1993 году был основатель ЛДПР Владимир Жириновский, – говорит один из авторов проекта очередной амнистии, председатель комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов. – И мы регулярно вносили проекты амнистии, предлагая Государственной думе чаще пользоваться этим своим исключительным правом. В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне считаем, что такой акт милосердия должен быть рассмотрен. Сегодня многие граждане, привлеченные к уголовной ответственности, подписали контракты с Минобороны и ушли на СВО, однако в заключении и под следствием остаются инвалиды, несовершеннолетние, женщины, совершившие нетяжкие преступления. Поэтому в проекте перечислен ряд категорий, которые предлагается амнистировать, – заключил депутат.

«Амнистию предлагается применить к неопределенному кругу лиц, исходя из социального и возрастного критерия, а также необходимости облегчения положения осужденных, рисковавших своим здоровьем и жизнью в интересах Отечества. Предлагается распространить амнистию в виде освобождения от наказания на впервые осужденных к лишению свободы за умышленные преступления небольшой и средней тяжести, принимавших участие в боевых действиях по защите Отечества, лиц, проходивших военную службу на территориях ряда зарубежных стран в период ведения там боевых действий, а также к участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, что является подтверждением особого внимания государства к этим гражданам. Амнистию в виде освобождения от наказания предлагается также применить к несовершеннолетним, престарелым, инвалидам, беременным женщинам, женщинам и одиноким мужчинам, имеющим несовершеннолетних детей и детей-инвалидов, онкологическим больным», – следует из пояснительной записки к проекту.

На эти же категории лиц распространяется действие амнистии в виде сокращения срока наказания, если они осуждены за умышленные преступления на более длительные сроки, превышающие пять лет лишения свободы.

Проектом предусматривается освобождение от наказания осужденных, совершивших преступление по неосторожности. Под действие амнистии подпадают осужденные условно, осужденные, которым неотбытая часть наказания заменена более мягким видом наказания, осужденные, отбывание наказания которым отсрочено, и осужденные к наказаниям, не связанным с лишением свободы.

Находящиеся в производстве органов дознания, предварительного следствия и судов уголовные дела в отношении определенной категории лиц подлежат прекращению.

Амнистия не коснется осужденных за умышленные убийства, разбой, терроризм, бандитизм и другие тяжкие и особо тяжкие преступления.