Намерение Франции разместить свое ядерное оружие в других странах Европы может привести к большой трагедии, поскольку оно может попасть в руки украинским нацистам.

Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

«Если они куда-то разместят ядерное оружие, то они фактически сделают эти страны мишенями. Не дай бог, к этому оружию проберутся украинские неонацисты, которые, не задумываясь, его применят. Это будет большая трагедия, в том числе и для Франции», — подчеркнул он.

По словам Джабарова, США, Россия и Китай выступят с критикой заявлений французского президента Эммануэля Макрона о ядерном оружии.

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До этого постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов говорил, что Франция по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не может передать его другим странам Европы, однако может разместить его там.

5 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что начнет дискуссии с союзниками о возможности принять страны Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания по призыву кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца. Он добавил, что ядерное оружие Франции сохраняет мир и безопасность в Европе с 1964 года.