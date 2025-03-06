Захарова высмеяла Макрона

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала президента Франции Эмманюэля Макрона "атомным Оле-Лукойе", который пытается раскрыть свой ядерный зонтик над Европой.
Дипломат привела такое сравнение со сказочным персонажем, отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать заявления Макрона о французском ядерном оружии, прозвучавшие в его обращении к согражданам накануне.
"Я это все слушала, смотрела на него и поняла, кого он мне напоминает. Атомного Оле-Лукойе. Он тоже пытается раскрыть зонтик, только ядерный и над Европой", - заметила Захарова.