Захарова высмеяла Макрона

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала президента Франции Эмманюэля Макрона "атомным Оле-Лукойе", который пытается раскрыть свой ядерный зонтик над Европой.

© Пресс-служба МИД России

Дипломат привела такое сравнение со сказочным персонажем, отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать заявления Макрона о французском ядерном оружии, прозвучавшие в его обращении к согражданам накануне.