Мерц выступил с призывом к Европе

Кандидат в канцлеры ФРГ от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), вероятный будущий глава правительства Фридрих Мерц заявил, что провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, и отметил, что Европа должна инвестировать значительные средства в собственную обороноспособность.

"Сильный Североатлантический альянс - основа нашей безопасности. Я поговорил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте об оборонном потенциале Европы и НАТО, а также о проблемах политики безопасности", - написал Мерц в X. "Германия и Европа теперь должны вкладывать огромные средства в собственную обороноспособность", - отметил он.

Это, по словам политика, является "лучшей защитой безопасности Европы".

Мерц анонсировал создание социального фонда в размере 500 миллиардов евро

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что политики из Евросоюза начали терять почву под ногами после того, как президентом США вновь стал Дональд Трамп.