Парламентская дипломатия прорывает антироссийскую блокаду. Об этом у себя в Telegram-канале заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Он указал, что через полтора месяца после визита вице-спикера Национального совета Словакии Андрея Данко в Москву приехал депутат Европарламента от республики Любош Благу, который выступает за возобновление диалога с РФ и трезво оценивает масштаб экономического и политического кризиса в ЕС. Кроме того, по словам Слуцкого, являясь независимым политиком, он не боится говорить с трибуны правду о разрушительных последствиях русофобского курса евробюрократии.

«Парламентская дипломатия снова прорывает антироссийскую блокаду», — написал глава комитета ГД по международным делам.

Отдельно Слуцкий поблагодарил Благу за позицию по сохранению исторической памяти о Второй мировой войне. Он выразил уверенность, что прошедшая встреча является не последней, отметив, что Москва будет ждать словацкого депутата в мае для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Великой Отечественной войны.