Путин пообещал доработать вопрос двойного гражданства для жителей Абхазии

Президент России Владимир Путин пообещал дать указание доработать вопросы по двойному гражданству для жителей Абхазии. Его слова приводит ТАСС.

Сегодня, 5 марта, Путин встретился с избранным президентом Абхазии Бадрой Гунбой. Глава республики обратил внимание на то, что все еще есть жители, которые не успели воспользоваться возможностью оформления двойного гражданства.

Комментируя это, Путин сказал, что РФ продолжит данную программу.

«Она, в принципе-то, подготовлена, и мы продолжим ее реализацию. Соответствующие указания коллегам направлю, и они вместе с вами доработают вопросы, которые, может быть, еще требуют внимательного к ним отношения, но мы продолжим эту работу», — добавил президент РФ.

Ранее сообщалось, что Путин поздравил Гунбу с победой на выборах главы Абхазии.