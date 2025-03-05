Путин пообещал помочь Абхазии с электроэнергией

Президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле обсудил с избранным президентом Абхазии Бадрой Гунбой ситуацию с электроэнергией в республике.

В частности, Гунба рассказал, что объем гуманитарного перетока электроэнергии, который поступил в республику, практически исчерпан, и попросил Москву о поддержке в этом вопросе.

"Пользуясь случаем, я хотел бы обратиться к вам за поддержкой до окончания энергодефицита - это ориентировочно до середины апреля - поддержать Абхазию дополнительным объемом гуманитарного перетока для решения тяжелых, острых проблем для нашей страны", - сказал он.

Путин пообещал поддержать. "Хорошо, все сделаем", - сказал он.

Гунба, в свою очередь, также напомнил, что благодаря поддержке России удалось решить проблему с энергодефицитом, который возник в конце прошлого года, когда страна была вынуждена ввести веерные ограничения до 11 часов в сутки.