Путин поздравил Гунбу с победой на выборах президента Абхазии

Глава России Владимир Путин провел встречу с избранным президентом Абхазии Бадрой Гунбой. Об этом пишет пресс-служба Кремля на официальном сайте.

Встреча лидеров России и Абхазии прошла в Кремле в среду, 5 марта. Глава России поздравил абхазского лидера с «хорошим результатом» на выборах.

«Вы знаете, безусловно, и об особом характере отношений между Россией и Абхазией, знаете о проблемах, которые стоят и которые нужно решать, решения которых люди ждут. Будем работать», — отметил Путин.

Гунба от ответ поблагодарил Россию за военно-политическую, социальную, экономическую поддержку народа Абхазии.