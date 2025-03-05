Захарова обратила внимание на подтирание зарубежными политиками фотографий с Зеленским

Западные политики несколько лет «втихаря» фотографировались с президентом Украины Владимиром Зеленским, а теперь начали удалять эти фото.

На это обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Наблюдаю с умилением, как мировые деятели подтирают свои фотографии с Зеленским. Сначала три года прятались от [главы МИД России] Сергея Лаврова и фотографировались втихаря, бегая от российской делегации, а теперь пытаются избавиться от этого фотокомпромата», — указала дипломат.

Захарова также привела фрагмент из пародийного стихотворения русского религиозного мыслителя Владимира Соловьева «Горизонты вертикальные...», добавив, что западные политики являются «Мандрагорами имманентными», которые «зашуршали в камышах».

Милей удалил все фото с Зеленским после скандала в Белом доме

Ранее президент Аргентины Хавьер Милей удалил все свои совместные фото с Зеленским из соцсетей. Утверждается, что это произошло в пятницу, 28 февраля, сразу после перепалки Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Сам аргентинский лидер решение никак не прокомментировал.