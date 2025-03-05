Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, что ему неоднократно звонили телефонные мошенники. Об этом пишет РИА Новости.

В среду, 5 марта, президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам борьбы с интернет-мошенниками.

«Звонили неоднократно. Пока не ловился. Но один из моих близких родственников чудом не стал жертвой. Случайно вовремя поделился со мной», — отметил Песков.

Ранее пресс-секретарь сообщил, что однажды его дочь попалась на уловки мошенников с банковскими картами. Он подчеркнул, что деньги были возвращены благодаря службам безопасности банков, которые хорошо среагировали.

Песков уточнил, что его дочь знала о правилах цифровой безопасности, однако мошенникам удалось убедить ее назвать данные и снять деньги с двух карт.