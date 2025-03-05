Путин высказался об использовании ИИ мошенниками

Президента России Владимира Путина заинтересовала идея считать использование искусственного интеллекта при мошенничестве в качестве отягчающего обстоятельства, он назвал ее любопытной. Его слова приводит ТАСС.

Во время совещания с членами правительства руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил считать использование ИИ при мошенничестве в качестве отягчающего обстоятельства. По его мнению, соответствующим положением стоит дополнить статью 63 Уголовного кодекса России. Также Бастрыкин добавил, что уже есть прецеденты, когда ИИ вторгается в системы финансового обеспечения.

«Любопытно — использование искусственного интеллекта как отягчающее обстоятельство. Можно подумать», — отреагировал на это Путин.

Размышляя над этим предложением, президент провел аналогию с дорожным движением, когда при ДТП ответственность «прежде всего лежит на владельце транспортного средства».

Ранее Путин заявил, что размеры ущерба от действий мошенников в РФ являются недопустимыми, призвав «действовать быстро».