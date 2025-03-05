Москва ответит Бухаресту на объявление дипломатов персонами нон грата

Россия ответит на объявление Румынией российского военного атташе и его заместителя персонами нон грата, заявили в МИД РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Накануне МИД Румынии заявил, что российский военный атташе и его заместитель объявлены персонами нон грата.

«Россия даст соответствующий ответ», — отметили дипломаты.

Ранее сообщалось, что в 2010-2024 годах было зафиксировано шесть случаев выдворения румынских дипломатов из России.

Так, 11 мая 2021 года Россия объявила персоной нон грата помощника атташе по вопросам обороны при посольстве Румынии. Этот шаг был предпринят в ответ на аналогичные действия 26 апреля в адрес помощника военного атташе при посольстве РФ в Бухаресте.

13 мая 2022 года Россия в качестве ответной меры объявила персонами нон грата 10 дипломатов из Румынии, работавших в Москве. 5 апреля эта страна выслала такое же количество российских дипломатов.

3 июля 2024 года Москва объявила персоной нон грата сотрудника посольства Румынии в РФ. Эта мера была обусловлена «ничем не мотивированным решением объявить персоной нон грата дипломата посольства России в Бухаресте».