Путин назвал размеры ущерба от действий мошенников недопустимыми

Президент России Владимир Путин назвал размеры ущерба для граждан и государства со стороны телефонных и интернет-мошенников недопустимыми. Его слова приводит РИА Новости.

Путин отметил, что в 2024 году ущерб от киберпреступлений составил около 200 миллиардов рублей. При этом около четверти всех пострадавших были пенсионерами.

«Ситуация, которую мы обсуждаем, является крайне острой. Ущерб для граждан, а значит и для государства, со стороны телефонных и интернет-мошенников приобрел просто недопустимые размеры. Поэтому действовать нужно быстро. Сегодняшнее обсуждение показало, что нам понятно, что нужно делать», — сказал президент РФ.

В частности, Путин призвал расставить акценты, завершить работу над противодействием кибермошенничеству, анализировать правоприменительную практику и вносить коррективы.