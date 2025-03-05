ГД приняла проект о запрете иноагентам заниматься образованием в РФ

Госдума приняла в первом чтении проект закона, запрещающий иностранным агентам заниматься образованием и просвещением в России.

Изменения предлагается внести в закон "Об образовании в РФ". В частности, иноагентам запрещается заниматься просветительской и образовательной деятельностью в отношении как детей, так и взрослых. Также закон дополняется нормой о том, что действие лицензии на осуществление образовательной деятельности "прекращается в случае включения лицензиата в реестр иностранных агентов".

Ранее Владимир Путин подписал закон о введении специальных рублевых счетов для доходов иностранных агентов. Он вступил в силу с 1 марта 2025 года.

Отныне иноагенты должны использовать спецсчета для получения вознаграждения за использование результатов интеллектуальной деятельности и брендов. Туда будут поступать деньги, полученные этими лицами от операций с недвижимостью и транспортными средствами, в том числе доходы от аренды. Более того, на спецсчета будут зачисляться проценты по банковским вкладам и дивиденды от участия в организациях.