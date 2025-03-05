МИД РФ обвинил Молдавию в нарушении Венской конвенции

Российское дипведомство вручило ноту послу Молдавии в Москве Лилиану Дарию. От него потребовали объяснить, почему президент республики Майя Санду до сих пор не приняла верительные грамоты российского посла в Кишиневе Олега Озерова.

"5 марта в МИД России был приглашен чрезвычайный и полномочный посол Республики Молдова в РФ Лилиан Дарий. Главе молдавской дипмиссии выражено недоумение тем, что у чрезвычайного и полномочного посла РФ в Республике Молдова Олега Борисовича Озерова, прибывшего в страну в октябре 2024 года, президент Молдавии до сих пор не приняла верительные грамоты в нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

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В связи с этим послу Молдавии "был передан текст Венской конвенции и вручена вербальная нота с требованием разъяснения причин нарушения молдавской стороной ее положений в части единообразия практики, применяемой в отношении глав дипломатических представительств, и очередности вручения ими верительных грамот".