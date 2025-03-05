Госдума приняла закон об общих принципах организации МСУ

Госдума приняла на пленарном заседании закон об общих принципах организации местного самоуправления (МСУ) в единой системе публичной власти.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что документ даст регионам возможность самим определять структуру местного самоуправления с тем, чтобы учитывалась специфика региона и его особенности.

В законе в том числе дается определение местного самоуправления, отражены права граждан на осуществление МСУ и принципы его правового регулирования и закрепляются следующие виды муниципальных образований: городской округ, муниципальный округ, внутригородские муниципальные образования (в городах федерального значения). Также определены непосредственно полномочия органов местного самоуправления, устанавливаются критерии и процедура передачи полномочий.

В законе содержатся три вида муниципальных полномочий: неотъемлемые муниципальные полномочия, которые базируются на перечисленных в Конституции РФ, полномочия, которые осуществляет муниципалитет, но законом субъекта они могут передаваться региону, и полномочия, которые осуществляет регион, но законом субъекта они могут быть распределены муниципалитетам. Правила перераспределения полномочий могут приниматься субъектом РФ как в отношении всех муниципальных образований, расположенных на его территории, так и в отношении отдельных муниципалитетов.

Для всех должностных лиц местного самоуправления устанавливается единый срок полномочий - пять лет. Если глава муниципалитета по каким-то показателям не справляется со своими обязанностями, то высшее должностное лицо субъекта сможет применить к нему меры взыскания от предупреждения до снятия с должности.