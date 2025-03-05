В России отреагировали на предложение Европарламента создать единую армию ЕС
Россия будет воспринимать создание Европейским союзом (ЕС) единой армии как угрозу, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на соответствующее предложение, прозвучавшее в Европарламенте.
Европейские страны хотят стать единым фронтом, так как армии там состоят из 70-80 тысяч человек, однако не все будут с этим согласны, полагает депутат. «Евросоюз еще собрать надо. Это уже пройденный этап, это они пытаются за новое выдать что-то хорошо забытое старое. Я думаю, не получится у них создать единую армию Евросоюза. Это они обсуждают, чтобы напугать США, чтобы они не выходили из НАТО, потому что НАТО сразу развалится», — поделился Колесник.
Парламентарий отметил, что Россия воспринимает как угрозу любое военное формирование недружественных стран.
«Они должны будут понимать, что весь Евросоюз без исключения превращается в мишень, мы же тоже не будет спокойно смотреть на всю эту историю. Более того, они поставляют оружие Украине. Более того, они и наемников втихаря поставляют, и кадровых офицеров. Это враг, пусть создают [единую армию], по кучным целям легче целиться», — высказался собеседник «Ленты.ру».
Ранее стало известно, что Европейском парламенте предложили создать единую армию ЕС, а также прорабатывают вариант назначения верховного представителя сообщества по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас полноценной главой МИД.