Путин поручил подготовить предложения по кадровому обеспечению МВД

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить меры по решению проблемы кадрового обеспечения в системе МВД. Слова главы государства приводятся на сайте Кремля.

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«Знаю, что в системе МВД, особенно в первичном звене, растет некомплект личного состава. Министр [внутренних дел Владимир Колокольцев] постоянно ставит эти вопросы, и проблема, конечно, комплексная, системная, требующая решений по всем направлениям», — заявил президент в ходе расширенной коллегии министерства.

Глава государства уточнил, что имеет в виду укрепление социальных гарантий, повышение денежного содержания сотрудников, а также решение жилищных и других вопросов социального характера. В связи с этим Путин поручил правительству совместно с МВД подготовить конкретные предложения по решению данных проблем и внести их на рассмотрение.

В свою очередь, Колокольцев на коллегии ведомства рассказал, что число вакантных должностей в МВД выросло до 172 тысяч. По его словам, в 2024 году из ведомства уволился каждый второй опытный сотрудник.