Захарова поинтересовалась, зачем посол Франции собрался приехать в Россию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя выступление президента Франции Эммануэля Макрона и его заявление о том, что РФ стала "угрозой" для Франции, задалась вопросом о целях визита французского посла в нашу страну.

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Напомним, накануне в ходе обращения к нации Макрон назвал Россию "угрозой" для Франции и Европы. Он также отметил, что Париж продолжит наращивать военный бюджет, и напомнил, что у него есть "ядерная кнопка".

В своем Telegram-канале Захарова иронично отметила, что выступление президента Франции получилось "по-настоящему весенним".

Захарова прокомментировала обращение Макрона к нации

Она обратила внимание, что "самая мощная" армия в Европе, оказывается, у Макрона, хотя ранее Владимир Зеленский утверждал, что у него.

Но самое удивительное, подчеркнула Захарова, что в Россию собирается приехать новый французский посол.

По ее словам, намедни посол делился своими мыслями о желании развивать отношения с Москвой.