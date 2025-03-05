Путин поздравил Вучича с 55-летием

Президент РФ Владимир Путин поздравил своего сербского коллегу Александара Вучича с 55-летием, пожелав ему успехов в работе на своем посту во благо народа Сербии.

"Уважаемый господин президент, примите мои самые теплые поздравления с вашим 55-летием. Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в вашей государственной деятельности на благо братского народа Сербии", - приводит текст поздравительной телеграммы пресс-служба главы сербского государства.

Вучич родился 5 марта 1970 года в Белграде. Он занимает пост президента Сербии с 2017 года.