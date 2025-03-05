Захарова рассказала о развязках по итогам встреч России и США

Наметились определенные развязки по итогам переговоров России и США, но пока остаются нерешенные вопросы.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

«Уже есть какие-то развязки, при этом сохраняется большое количество вопросов, поэтому в этом смысле переговоры идут, начались, контакты существуют», - пояснила она на лекции в рамках проекта «Форум в большом городе».

Напомним, что 12 февраля президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом. В Кремле заявили, что лидеры двух стран обсуждали украинское урегулирование и американский политик высказался в поддержку скорейшего прекращения боевых действий.

19 февраля делегации Москвы и Вашингтона встретились в Эр-Рияде. Переговоры были посвящены восстановлению всего комплекса российско-американских отношений и урегулированию ситуации на Украине. После переговоров глава МИД России Сергей Лавров отметил, что стороны «не просто слушали, но и слышали друг друга». А в Госдепе сообщили, что была достигнута договоренность «устранить факторы, вызывающие раздражение в двусторонних отношениях».

27 февраля состоялась новая встреча между представителями дипломатических ведомств России и США. Она прошла в Стамбуле и была посвящена проблемам работы посольств двух стран. В МИД РФ сообщили, что переговоры прошли «в содержательном и деловом ключе», отметив, что американской стороне было предложено «рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения».