СВО, киберугрозы и миграция: главные заявления Путина на коллегии МВД

В среду, 5 марта, президент РФ Владимир Путин выступил на расширенном заседании коллегии МВД России. Президент высказался о работе полиции в условиях СВО, рассказал об улучшении статистики преступлений и призвал снизить смертность в ДТП.

Об СВО и возникающих угрозах

Путин заявил, что Россия сейчас проходит через важный и сложный период своей истории, передает ТАСС. Он подчеркнул, что страна «сражается за свое будущее».

Президент призвал МВД учитывать все угрозы, возникающие в условиях навязанного России конфликта, и не допускать «расхлябанности» правоохранительной системы. Он напомнил о серьезных мерах по обеспечению безопасности, которые были приняты по всей стране во время Великой Отечественной войны, в том числе для защиты граждан, объектов транспорта и критически важной инфраструктуры.

«Я не говорю о том, что нам нужно применять точно такие же методы работы, как применялись органами МВД в 1941 или 1942 году. <…> Тем не менее, <…> порядок, дисциплина, строгое соблюдение закона должны быть абсолютно обеспечены и гарантированы», - подчеркнул Путин.

О сокращении рецидивов и подростковой преступности

Президент РФ сообщил, что в России снижается уровень подростковой преступности - за последние десять лет этот показатель упал более чем вдвое, сообщает РИА Новости. Кроме того, в России стало меньше рецидивов преступлений и улучшилась раскрываемость убийств.

О миграционной политике

Путин заявил, что концепция государственной миграционной политики России должна быть принята в 2025 году - «как можно быстрее». Необходимо усиливать работу по борьбе с нелегальной миграцией, «в том числе и административно внимание уделить, и со стороны правительства».

Также президент призвал изучить возможность отказа от бумажных миграционных карт в пользу электронных. Путин указал, что приоритетами миграционной политики РФ являются сохранение культурной идентичности, а также безопасность общества и граждан.

О возвращении соотечественников

Президент указал, что в России необходимо развивать имеющиеся механизмы поддержки возвращения соотечественников. Также Путин поддержал переезд в РФ иностранцев, разделяющих российские ценности, желающих жить и работать в стране, - особенно если они имеют нужную российской экономике квалификацию.

О преступлениях на религиозной почве

Путин подчеркнул, что национальная и религиозная нетерпимость, а также агрессивный и воинствующий радикализм - это угроза единству и сплоченности многонационального народа России. Преступления на религиозной почве представляют угрозу суверенитету и территориальной целостности страны, отметил президент РФ.

«Жду от вас самой жесткой и оперативной реакции на подобные преступления», - обратился Путин к сотрудникам МВД.

О снижении смертности в ДТП к 2030 году

Путин сообщил, что за последние 20 лет количество жертв ДТП в России снизилось более чем вдвое, но в авариях по-прежнему гибнут и получают травмы многие люди, в том числе дети.

Президент поручил МВД снизить смертность россиян в ДТП к 2030 году как минимум в полтора раза. Для этого необходимо будет продумать дополнительные решения по модернизации дорог, организации движения и предупреждению аварий.

О коррупции

Путин заявил, что МВД не должно снижать темпы борьбы с коррупцией, мешающей развитию экономики и социальной сферы. Он подчеркнул, что коррупционные проявления также негативно влияют на деловую среду и инвестиционный климат.

О киберугрозах и наркотрафике

Путин призвал полицейских искать новые меры противодействия киберугрозам. Он указал, что раскрываемость таких преступлений снизилась и сейчас составляет около 23 процентов. Президент подчеркнул, что полиция должна реагировать на новые схемы киберпреступников. Сумма ущерба от таких преступлений превысила 200 миллиардов рублей, а четверть пострадавших составляют пенсионеры.

Также российский лидер поручил совершенствовать меры борьбы с распространением наркотиков. Он отметил, что полиция, ФСБ, Федеральная таможенная служба и другие профильные ведомства должны активнее выявлять наркодилеров и пресекать наркотрафик, в том числе трансграничный, а также бороться с онлайн-продажей наркотиков.