Путин: РФ навязали вооруженный конфликт на Украине
Вооруженный конфликт на Украине был навязан России. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России, слова российского лидера передает РИА Новости.
Вместе с тем Путин отметил, что текущая ситуация не требует применения тех же методов, которые использовались СССР в годы Великой Отечественной войны.
«Этого не нужно делать, ситуация совершенно другая, она этого не требует. Тем не менее, в условиях навязанного нам вооруженного конфликта, проведения специальной военной операции вся правоохранительная сфера... всю свою деятельность, безусловно, должна строить исходя из этих угроз, которые возникают в сегодняшней ситуации», — сказал президент РФ.
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Также во время своего выступления на заседании коллегии Путин потребовал от ведомства пресекать каналы нелегальной миграции. Кроме того, глава государства заявил, что в 2025 году нужно принять концепцию государственной миграционной политики РФ. По его словам, в ней нужно указать отказ МВД и других профильных служб от бумажной миграционной карты и переход к электронной авторизации иностранных граждан.