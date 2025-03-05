Депутат Госдумы России Сергей Обухов считает, что Запад, ведя переговоры по Украине, на самом деле готовит новый удар в другом регионе. Он предупреждает, что России следует учитывать наиболее неблагоприятные сценарии развития событий, сообщает издание «Военное дело».

Существует вероятность попытки стабилизировать ситуацию на Украине, но это не исключает обострения конфликта в других точках, например, в Балтийском регионе или через блокаду Калининграда. Европейские страны, по его мнению, активно готовятся к такому развитию событий.

В этом процессе США могут выступать в роли миротворцев, в то время как Европа продолжит оказывать давление на Россию с разных направлений. Помимо этого, остается угроза попыток Вашингтона разобщить Россию и Китай, используя противоречия в международной политике.