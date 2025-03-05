Путин поблагодарил МВД за ответственную работу

Президент РФ Владимир Путин, выступая на коллегии МВД, поблагодарил руководство министерства и личный состав за ответственную работу, особо отметив сотрудников в регионах Донбасса и Новороссии, Курской области.

"Хочу поблагодарить руководство и личный состав МВД за ответственный подход к выполнению служебных обязанностей. Особо отмечу тех, кто несет службу в Донбассе, в Новороссии, в Курской области", - сказал глава государства.

Он отметил, что российские полицейские в сложных условиях делали все, чтобы помочь людям, защитить правопорядок, обеспечить слаженную работу территориальных подразделений органов внутренних дел.