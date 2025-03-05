Путин поблагодарил МВД за ответственную работу
Президент РФ Владимир Путин, выступая на коллегии МВД, поблагодарил руководство министерства и личный состав за ответственную работу, особо отметив сотрудников в регионах Донбасса и Новороссии, Курской области.
"Хочу поблагодарить руководство и личный состав МВД за ответственный подход к выполнению служебных обязанностей. Особо отмечу тех, кто несет службу в Донбассе, в Новороссии, в Курской области", - сказал глава государства.
Он отметил, что российские полицейские в сложных условиях делали все, чтобы помочь людям, защитить правопорядок, обеспечить слаженную работу территориальных подразделений органов внутренних дел.
"Сегодня важно наращивать работу ведомства по всем направлениям, закреплять положительные тенденции, которых вы добились. Прежде всего это касается обеспечения безопасности граждан, защиты здоровья, жизни, имущества людей", - подчеркнул Путин.