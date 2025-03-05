Путин рассказал о ходе паспортизации новых регионов России

Почти все жители новых регионов России получили паспорта в 2024 году. О ходе паспортизации рассказал президент страны Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

Путин рассказал о ходе паспортизации новых регионов России
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Данные глава государства озвучил в ходе расширенного заседания коллегии МВД России.

«В прошлом году практически в полном объеме завершена паспортизация жителей освобожденных районов Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей», — пояснил президент.

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Владимир Путин
МВД России