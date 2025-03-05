Путин призвал не ослаблять темп борьбы с коррупцией

Скорость борьбы с коррупционными проявлениями нельзя уменьшать, заявил президент Владимир Путин на коллегии МВД.

«Нельзя снижать темп в борьбе и с любыми коррупционными проявлениями. Вновь хочу повторить: коррупция мешает развитию нашей экономики, социальной сферы, рынка труда, негативно влияет на деловую среду и инвестиционный климат», – сказал президент, передает ТАСС.

По его словам, важно обращать внимание на попытки хищения бюджетных средств при выполнении гособоронзаказа и национальных проектов.

Также на совещании президент отметил, что в стране сократилось количество преступлений, совершаемых на улицах.