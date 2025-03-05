Путин отметил работу сотрудников МВД, служащих в приграничье

Президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД России высоко оценил работу правоохранителей в приграничье и новых регионах.

«Особо отмечу тех, кто несёт службу в Донбассе, Новороссии, Курской области», — сказал он.

Президент сказал, что сотрудники, несмотря на сильную нагрузку, делали всё возможное, чтобы обеспечить ежедневную работу территориальных подразделений.

Путин также сообщил, что паспортизация жителей Донбасса и Новороссии завершена практически в полном объёме.