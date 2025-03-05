В МИД России оценили песню «Матушка Земля»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о своем отношении к песне «Матушка Земля» Татьяны Куртуковой. Ее слова передает Пятый канал.

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По мнению Захаровой, ставший вирусным патриотический трек можно назвать народным и любимым у слушателей.

«У меня даже дочка поет ее в школе, они танцуют под нее. Песня уже стала народной. Спросите у кого угодно на улице, вам скажут, что всю жизнь слушали ее. Это же русская народная!» — сообщила дипломат.

Мария считает, что появление таких композиций закономерно, ведь они ведут к быстрой и активной поддержке аудитории.

«Рождаются песни, которые моментально становятся популярными, думаю, на целые сотни миллионов людей. Да еще плюс становятся по-настоящему народными. У нас таких песен достаточно», — добавила она.

Ранее стало известно, что российские туристы с флагом «захватили» Куршевель и попали на видео, исполняя песню «Матушка Земля».