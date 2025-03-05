Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вскоре все на Западе осознают, что события в Буче были «страшной постановкой», к которой Агентство США по международному развитию (USAID) привлекло американских знаменитостей. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Захарова напомнила о визитах на Украину актрисы Анджелины Джоли и режиссера и актера Шона Пенна. Представитель МИД подчеркнула, что знаменитости «брали миллионы, чтобы покрасоваться на месте циничной инсценировки».

«Представляете, что будет, когда все поймут для нас давно очевидное - в Буче была страшная постановка, выполненная Зеленским с подачи западников? Киевский режим разложил по улицам тела людей, а затем устроил пресс-тур на деньги USAID американских звезд и общественных деятелей», - написала Захарова.

В конце 2023 года глава МИД России Сергей Лавров призвал журналистов расследовать события в Буче, отметив, что никаких проверяемых данных о «замученных и убитых» до сих пор предоставлено не было. Он предложил СМИ провести расследование и «затребовать имена тех, кого британское телевидение показало в украинском городе Буча 4 апреля 2022 года».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Украина «не гнушается никаких подлогов» и устраивает инсценировки гибели мирных жителей. События в Буче он назвал «инсценировкой, абсолютной дезинформацией и ложью».