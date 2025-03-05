В Кремле объяснили выбор Путина врио главы Новгородской области

Кандидатура назначенного президентом России Владимиром Путиным врио губернатора Новгородской области выпускника «Школы губернаторов» Александра Дронова соответствует критериям, которые нужны в регионе. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Он отметил, что Путин рассматривал различные кандидатуры, в том числе и Дронова. Он пришел к выводу, что Дронов наилучшим образом будет соответствовать критериям, востребованным в регионе.

Дронов был выпускником четвертого потока «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

В начале февраля Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора региона Андрея Никитина и принял его отставку. Причиной стал переход Никитина на другую работу — его назначили заместителем министра транспорта России. После ухода Никитина в Минтранс Дронов стал исполняющим обязанности губернатора.