В Кремле рассказали о контактах с Белоруссией по редкоземельным металлам

Президент России Владимир Путин при необходимости обсудит со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко вопрос сотрудничества по редкоземельным металлам. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя поиск ресурсов в Белоруссии.

«Пока планов нет, но если будет потребность обсудить, то, конечно, президенты это обсудят», — сказал представитель Кремля.

Накануне Лукашенко поставил министру природных ресурсов и охраны окружающей среды задачу по поиску в стране редкоземельных металлов и других ресурсов. В частности, решение касается нефти и газа.

25 февраля Путин сообщил о готовности возобновить поставки алюминия на рынок США. По его мнению, это могло бы стабилизировать мировые цены. Также, по словам главы государства, что Россия готова пригласить иностранных партнеров, в том числе американцев, сотрудничать по редкоземельным металлам на территории Донбасса и Новороссии.