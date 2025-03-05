В Кремле назвали лучшее место для переговоров по Украине
Москва считает Минск лучшей переговорной площадкой, однако проведение там встречи по Украине пока не обсуждалось. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу заявил о том, что приглашает президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Владимира Зеленского, в Минск, чтобы «сесть и спокойно договориться».
Белоруссия является союзником России, и Минск стал бы отличной площадкой для переговоров, однако проведение там встречи пока не обсуждалось, заявил представитель Кремля.
«Он [этот вопрос] не поднимался и никак не обсуждался. Но, конечно, для нас Минск - это лучшее место. Это наш главный союзник. Поэтому для нас это лучшее место для переговоров», - пояснил Дмитрий Песков.
Напомним, что 12 февраля Путин провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. В Кремле заявляли, что лидеры двух стран обсуждали украинское урегулирование, а американский политик высказался в поддержку скорейшего прекращения боевых действий.
Уже 19 февраля делегации Москвы и Вашингтона встретились в Эр-Рияде. А 27 февраля состоялась новая встреча между представителями дипломатических ведомств России и США. Она прошла в Стамбуле.