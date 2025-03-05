В Кремле оценили готовность Зеленского к переговорам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле положительно оценивают заявления о готовности Владимира Зеленского к урегулированию, но видят проблему в его «самозапрете» на переговоры с Москвой. Об этом сообщает ТАСС.

4 марта президент США Дональд Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине. СМИ писали, что пауза продлится до тех пор, пока Трамп не убедится, что Киев «демонстрирует стремление к миру». Вскоре после этого Зеленский опубликовал в своих соцсетях пост, в котором заверил, что Украина готова сесть за стол переговоров «как можно скорее».

«Вопрос с кем сесть. <…> Поэтому в целом подход положительный, но нюансы пока не меняются», - так это прокомментировал Песков.

Он напомнил, что Зеленский ввел законодательный запрет на переговоры с российской стороной. В посте Зеленского также подчеркивалось, что Украина настроена на сотрудничество с администрацией Трампа.

Зеленский отметил, что его недавняя встреча с Трампом в Белом доме «прошла не так, как предполагалось», и выразил сожаление в связи с этим. Также Зеленский заявил о готовности Киева подписать соглашение о полезных ископаемых.