Анонсирована встреча Путина и президента Абхазии в Кремле
В Кремле запланирована встреча Владимира Путина с избранным президентом Абхазии Бадрой Гунбой, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам Пескова, мероприятие состоится во второй половине дня в Кремле, передает ТАСС.
Эта встреча станет важной вехой в отношениях между Россией и Абхазией. Будет обсуждено текущее состояние и развитие двустороннего сотрудничества.
Ранее Путин поздравил Гунбу с избранием на пост президента Абхазии, отметив, что его победа свидетельствует о поддержке абхазскими гражданами курса на стабильность и развитие.