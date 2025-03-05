Анонсирована встреча Путина и президента Абхазии в Кремле

В Кремле запланирована встреча Владимира Путина с избранным президентом Абхазии Бадрой Гунбой, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам Пескова, мероприятие состоится во второй половине дня в Кремле, передает ТАСС.

Эта встреча станет важной вехой в отношениях между Россией и Абхазией. Будет обсуждено текущее состояние и развитие двустороннего сотрудничества.

Ранее Путин поздравил Гунбу с избранием на пост президента Абхазии, отметив, что его победа свидетельствует о поддержке абхазскими гражданами курса на стабильность и развитие.