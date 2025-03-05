Медведев назвал условие возобновления поставок оружия США на Украину

США возобновят поставки вооружения Украине в случае подписания сделки по минералам. Такое мнение на своей странице во «ВКонтакте» выразил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

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«Выступая в Конгрессе, [президент США Дональд] Трамп удовлетворенно заявил, что получил от наказанного им киевского главаря покаянное обращение о готовности к переговорам о мире под руководством США и к подписанию кабального сырьевого договора», — написал он.

По его мнению, это означает, что после подписания договора поставки вооружений Киеву, вероятно, возобновятся. При этом страны Европы уже увеличили число поставляемого на Украину оружия, подчеркнул он.