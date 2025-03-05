В Совфеде предложили создать реестр домашних питомцев

В России нужно ввести норму о создании единой федеральной базы домашних питомцев с последующей ее интеграцией в Госуслуги, обязательном чипировании и стерилизации животных, не предназначенных для разведения. Об этом заявила РИА Новости сенатор Ольга Епифанова.

Она отметила, что можно сколько угодно внедрять процедуру ОСВВ (отлов — стерилизация — вакцинация — выпуск в среду обитания), производить безвозвратный отлов, усыплять невостребованных бездомных собак - ни одна из этих мер не будет эффективной, если не остановить неконтролируемый приток животных на улицы.

А для этого и необходима обязательная регистрация домашних непродуктивных животных, и начать надо с собак, подчеркнула сенатор.