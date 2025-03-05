Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев назвал «пустышкой» европейские планы по урегулированию на Украине.

Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Прошедший «саммит» в Лондоне — пустышка, ибо нужно было как можно быстрее нарисовать «европлан» завершения конфликта вне зависимости от его содержания», — отметил Медведев.

По его словам, в итоге в Европе «родили целых два» плана.

«Оба дурацкие и неисполнимые, но с перемирием для передышки редеющих бандеровцев», — подчеркнул он.

Ранее в Генштабе ВС России сообщили, что украинская сторона уже не сможет изменить ситуацию на поле боя.