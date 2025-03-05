Медведев назвал «пустышкой» европейские планы по урегулированию на Украине

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев назвал «пустышкой» европейские планы по урегулированию на Украине.

Медведев назвал «пустышкой» европейские планы по урегулированию на Украине
© РИА Новости

Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Прошедший «саммит» в Лондоне — пустышка, ибо нужно было как можно быстрее нарисовать «европлан» завершения конфликта вне зависимости от его содержания», — отметил Медведев.

По его словам, в итоге в Европе «родили целых два» плана.

«Оба дурацкие и неисполнимые, но с перемирием для передышки редеющих бандеровцев», — подчеркнул он.

Ранее в Генштабе ВС России сообщили, что украинская сторона уже не сможет изменить ситуацию на поле боя.

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