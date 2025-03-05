Медведев назвал символическим жестом приостановку США военной помощи Украине

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что с помощью приостановки американской военной помощи Украине США хотели заставить Киев просить прощения. Об этом Медведев написал на своей странице в соцсети VK.

В конце февраля у президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского произошла перепалка во время переговоров в Белом доме. В ходе встречи Зеленский начал критиковать руководство России и выступил против компромиссов с Москвой. Трамп в ответ сказал Зеленскому, что тот «находится не в лучшем положении» и у него «нет козырей». Трамп также обвинил Зеленского в «игре с третьей мировой войной» и в неуважении к США.

Зеленский досрочно покинул Белый дом - сообщалось, что на этом настоял Трамп. 4 марта Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине. СМИ писали, что пауза продлится до тех пор, пока Трамп не убедится, что Киев «демонстрирует стремление к миру».

«Трамп усилил давление на киевскую камарилью, приняв решение временно приостановить военную помощь. Понятно, жест больше символический», - так это прокомментировал Медведев.

По его мнению, администрация Трампа хотела посмотреть, как Зеленский и его европейские союзники «на коленях приползут просить прощения». Медведев указал, что произошло это «буквально в течение дня». 4 марта в соцсетях Зеленского появилось сообщение с заверениями, что Украина настроена на сотрудничество с администрацией Трампа.

Зеленский подчеркнул, что Украина готова сесть за стол переговоров «как можно скорее». Он отметил, что встреча в Белом доме «прошла не так, как предполагалось», и выразил сожаление в связи с этим. Также Зеленский заявил о готовности Киева подписать соглашение о полезных ископаемых.

Медведев назвал этот пост «двусмысленным слезливым письмом». Также он заявил, что в Европе зреет «настоящий глобалистский антитрамповский заговор», который может привести к кризису внутри НАТО.