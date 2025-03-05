Медведев объяснил смысл «лютой выволочки» Зеленскому в Белом доме

«Лютая выволочка» Владимиру Зеленскому в Белом доме была устроена напоказ, ее адресатами были все участники международного политического процесса. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

По мнению российского политика, Зеленский во время посещения Белого дома «достал» президента США Дональда Трампа и его команду, и американцы решили демонстративно наказать его.