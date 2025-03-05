Захарова оценила реакцию лидеров ЕС на возвращение Трампа

Европейские лидеры находятся сейчас в «абсолютной прострации» из-за прихода к власти в США Дональда Трампа и смены риторики Вашингтона. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

По ее словам, западноевропейские лидеры и чиновники «были натасканы» на тему американского либерализма, но сейчас риторика Вашингтона изменилась.

«И вот эти западноевропейские лидеры, чиновники – они сейчас и находятся в абсолютной прострации, потому что уходит почва из-под ног», - отметила официальный представитель МИД РФ.

При этом, по мнению Марии Захаровой, европейские политики вряд ли признают свою неправоту в отношении России.

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Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что страны ЕС, поддерживающие военную операцию на Украине, стараются «сломить» усилия Трампа по урегулированию конфликта. По его мнению, в случае, если США не изменят политику, то главы этих государств продолжат финансировать боевые действия и без Вашингтона.

При этом в европейском общественном пространстве в последние дни развернулась активная дискуссия о путях разрешения украинского кризиса. Венгрия, Словакия, Сербия призывают к скорейшему завершению конфликта, а Великобритания и Франция выступают за его продолжение.