Слуцкий: решимость Трампа внести вклад в украинское урегулирование внушает оптимизм

Решимость президента США Дональда Трампа внести вклад в украинское урегулирование внушает осторожный оптимизм. Так глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал выступление американского лидера перед Конгрессом США.

"Трамп выступил перед Конгрессом США и снова пообещал американцам "золотой век": это будет нечто, чего мир еще не видел. Главное, чтобы мир не увидел Третьей мировой войны, к которой продолжает толкать кучка европейских русофобов. Решимость американского президента внести вклад в украинское урегулирование и "остановить безумие", как принято говорить, внушает "осторожный оптимизм", - отметил депутат в своем Telegram-канале.

Слуцкий подчеркнул, что Трамп в отличие от его предшественника Джо Байдена признает стремление России к миру и открытость к переговорам. "Мы никогда от них не отказывались при условии соблюдения российских национальных интересов и достижения целей по обеспечению безопасности страны. И по-прежнему готовы к равноправному диалогу", - заключил глава думского комитета.