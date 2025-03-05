Медведев семь раз оскорбил Зеленского и Европу в одном посте

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев семь раз оскорбил президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров в одном посте. Его политик опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Так, Медведев назвал Зеленского «недоделанным фюрером», «потрепанной киевской шавкой», «оборзевшим наркоклоуном» и «утратившим легитимность упырем».

Лидеров стран Евросоюза российский политик квалифицировал как «убогих европейских покровителей», а Европу окрестил «старухой, которая решила показать свои вставные зубы». Кроме того, он назвал геополитическое пространство «фригидной Европой».

Также Медведев заявил, что в Европе зреет «настоящий антитрамповский заговор». Он уточнил, что последствия заговора могут быть «вполне непредсказуемыми», вплоть до кризиса внутри Североатлантического альянса.

До этого Медведев говорил, что планы президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера по урегулированию украинского кризиса нереализуемы.

Президент России Владимир Путин заявлял, что Зеленский уклоняется от переговоров по достижению мира, так как не хочет лишиться своего поста.