Миронов высказался о «весеннем обострении» французского политикума

Неопределенность по поводу судьбы замороженных российских активов говорит о том, что французский политикум накрыло весеннее обострение. Об этом заявил РИА Новости лидер партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила о том, что Франция выступила с предложением использовать замороженные российские активы для гарантии безопасности Украины, если Россия нарушит будущее соглашение о прекращении огня.

По словам Сергея Миронова, несмотря на то, что мирного соглашения пока «нет и в помине» в Европе уже пытаются сконструировать какие-то механизмы его соблюдения.

«Весеннее обострение, похоже, накрыло французский политикум. Никак не определятся с судьбой российских активов, которые они то ли могут использовать, то ли не могут (в зависимости от настроения в конкретный момент)», - констатировал российский политик.

Лидер партии «Справедливая Россия - За правду» напомнил, что еще несколько дней назад президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что конфискация российских активов невозможна, потому что это будет нарушением международного права, а в МИД Франции отмечали, что их арест «стал бы сигналом для других инвесторов».

«Здраво, нет вопросов. Но как это бьется с предложениями манипулировать Россией с помощью тех же самых активов? Ребята, вы уж договоритесь там между собой. А то весь этот цирк какую-то коллективную шизофрению напоминает», - заметил Миронов.

Он также подчеркнул, что «любители чужих денег» напрочь игнорируют тот факт, что эффективность шантажа, угроз и манипуляций в отношениях с Россией стремится к нулю.

После начала Россией спецоперации на Украине на Западе были введены обширные антироссийские санкции. В частности, была заморожена часть российских активов, в том числе и золотовалютные резервы Центробанка на сумму около 300 миллиардов долларов. В МИД РФ неоднократно называли такое решение воровством.

При этом в европейском общественном пространстве в последние дни развернулась активная дискуссия о путях разрешения конфликта на Украине. Мнения европейцев разделились - Венгрия, Словакия, Сербия призывают к скорейшему завершению конфликта, Великобритания и Франция выступают за его продолжение. В Лондоне также заявили, что продолжают искать легальный механизм для использования замороженных активов России.