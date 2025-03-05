Песков: Россия пока не намерена сокращать списки недружественных стран

Россия пока не планирует сокращать списки недружественных стран. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сейчас нет таких планов», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

В России действуют несколько перечней недружественных стран — для применения дипломатических и экономических контрмер. Первый был утвержден весной 2021 года и включал только две страны — США и Чехию. Для них были введены ограничения на работу дипмиссий.

Второй список был утвержден в марте 2022 года, обновлялся в июле и октябре того же года. Сделки с попавшими в него государствами должны исполняться в особом порядке. Сейчас в этот перечень входят 46 стран и территорий.

В сентябре 2024 года правительство России утвердило еще один подобный список. В него вошли 47 стран и территорий, которые «реализуют политику, навязывающую деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям».