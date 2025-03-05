Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков выразил предположение, что Украина может обернуться для Европы её собственным Вьетнамом.

По его словам, попавшая в «украинскую ловушку» Европа влезает в безнадёжную авантюру.

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«Украина может стать её Вьетнамом — с глубокими последствиями для внутреннего развития, мирового статуса и авторитета», — написал Пушков в Telegram-канале.

При этом он добавил, что глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен и её компания, как могут, приближают этот день.