Пушков: конфликт на Украине может стать для Европы её собственным Вьетнамом
Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков выразил предположение, что Украина может обернуться для Европы её собственным Вьетнамом.
По его словам, попавшая в «украинскую ловушку» Европа влезает в безнадёжную авантюру.
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«Украина может стать её Вьетнамом — с глубокими последствиями для внутреннего развития, мирового статуса и авторитета», — написал Пушков в Telegram-канале.
При этом он добавил, что глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен и её компания, как могут, приближают этот день.